Als je voldoende inkomen hebt om de maandelijkse aflossing van een persoonlijke lening te kunnen betalen, is een persoonlijke lening naast je hypotheek een verstandige keuze. Zeker als je je woning gaat verbouwen of verduurzamen voor een bedrag lager dan 55.000 euro. Maar ook als je een auto of caravan wilt aanschaffen of tijdelijk even wat meer financiële ruimte nodig hebt, is een persoonlijke lening naast je hypotheek een prima optie.