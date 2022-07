Puur Italiaans genieten? Dat kan gewoon in Twente!

Buffelmozzarella uit Twente? Inderdaad. De échte Italiaanse nog wel. Andra is er trots op. Zo’n honderd buffels staan garant voor onder andere traditionele mozzarella, ricotta en burrata. En die smaakt precies zoals je ’m in Italië op je bord krijgt. Andra en Alfons leerden de geheimen van het buffelmozzarella maken van een expert: ze lieten de Italiaanse Gennaro overkomen. Die toonde hen het recept van begin tot eind, met als belangrijkste onderdeel de pasta filata: een speciale wrongel die de basis vormt van alle verse Italiaanse kazen.

Nu maken ze die dagelijks op hun Twentse boerderij. Andra: ‘Onze kazen bevatten geen chemische of onnodige toevoegingen. Lekker, eerlijk en puur: dat is de basis van de Italiaanse eetcultuur.’

Buiten eten

Het zijn juist die waarden die haar zo enorm aanspreken: ‘Back to basic: simpel, maar heel goed eten, elke dag vers en het liefst lokaal. Deze ideeën staan ook aan de basis van de in Turijn opgerichte en inmiddels wereldwijd bekende Slow Food-beweging. Wij zijn lid van de Twentse afdeling. Niet alleen met het bedrijf, maar ook binnen ons gezin staat eerlijke voeding voorop. Ik begin de dag vaak met huisgemaakte buffelyoghurt en muesli en kook het liefst met onbewerkte producten. Onze dagen zijn vaak behoorlijk lang, maar in de zomer proberen we zo vaak mogelijk buiten te eten, het liefst met veel vrienden en familie net zoals Italianen dat doen.

Quote Urenlang met elkaar praten, lachen en lekker eten: meer heb ik niet nodig voor een geslaagde zomer

Ik maak dan een snelle salade met bijvoorbeeld onze speciale licht gerookte mozzarella en goede tomaten. Of ik kies voor bocconcini; kleine mozzarellabolletjes die we ook hier op de boerderij maken. Heel makkelijk, want je hoeft ze niet eens te snijden. Urenlang met elkaar praten, lachen en lekker eten: meer heb ik niet nodig voor een geslaagde zomer.’

Salade met bietjes, burrata en pistachepesto

Deze salade zag Andra ooit online bij Uit Pauline’s Keuken en is sindsdien een van haar zomerfavorieten, met burrata van eígen buffels uiteraard – en met een ambachtelijk gebrouwen Birra Moretti erbij.

Voor 4 personen:

● 6 geschilde en in partjes gesneden bieten

● 100 g veldsla

● 4 bollen burrata

● 120 g prosciutto

● 4 takjes basilicum

● 2 takjes tijm

Voor de pesto: 20 g basilicum * 2 teentjes knoflook * 40 g ongezouten pistachenoten * 30 g Parmezaan * peper en zout * 125 ml olijfolie

1. Rooster de bietjes met de tijm en een beetje olijfolie in de oven (180°C) in ongeveer 30 minuten gaar.

2. Maal voor de pesto alle ingrediënten fijn in een keukenmachine.

3. Verdeel de salade over vier borden en doe er de burrata, ham en een schep pesto op.

