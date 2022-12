Scholengemeenschap De Waerdenborch: ‘Leren doe je door te doen’

De middelbare scholier van vandaag is volgens Hakkert heel anders dan die van pakweg tien jaar geleden. Hakkert: “We hebben te maken met een generatie die is opgegroeid met de smartphone. De informatie die zij tot zich nemen en gebruiken is heel anders. Ze hebben geen gebruiksaanwijzing nodig als ze ergens mee aan de slag gaan, ze beginnen gewoon. Als school spelen wij daarop in. Niet alleen in de klas, maar ook daarbuiten. We verbinden theorie met de praktijk. Daarbij maken we gebruik van realistische contexten. Op die manier zie je leerlingen groeien en hun talenten ontdekken.”