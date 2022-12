School: de plek om je thuis te voelen

Het Bataafs Lyceum is een school voor havo en vwo. Op de havo wordt theorie gekoppeld aan de praktijk. Leren doe je namelijk niet alleen uit de boeken. Op het vwo kun je kiezen voor atheneum , gymnasium en masterclass . De school is kleinschalig en leerlingen en docenten kennen elkaar goed. Je wordt als leerling echt gezien en binnen het onderwijs is er veel maatwerk mogelijk.

Een goede start

Een goede start is het halve werk. Daarom begint jouw carrière op school met een uitgebreide kennismaking. Je zult samen met je mentor en PAL-leader (een enthousiaste leerling uit de bovenbouw die de brugklas begeleidt) worden meegenomen in alles wat de school te bieden heeft. Het is belangrijk dat je plezier ervaart. Daarom zijn er veel leuke activiteiten gepland, zoals een sportdag en een escaperoom.

Digitale werkwijze

Op school werk je op een eigen laptop, want digitaal werken is helemaal van deze tijd. De docenten gebruiken de laptop en een digitale lesmethode om beter in te kunnen springen op de onderdelen van de stof die als lastig of juist makkelijk wordt ervaren. Op deze manier is er voor iedereen voldoende ondersteuning of juist uitdaging.