Vlam in de pan. Het zal je maar gebeuren…

Univé Oost OrganisatieNooit weglopen als je staat te koken, is het advies van Annemarie te Grotenhuis uit Dinxperlo. Niet om even iets in de vuilnisbak buiten te gooien en ook niet om te deur open te maken als de bel gaat. Annemarie: “Je denkt, oh dat kan wel even, ik ben toch zo terug. Maar in no time kan de vlam in de pan slaan. Dat is precies wat er bij mij gebeurde…”

Geen minuut later

Het was op een dag in het voorjaar van 2021. Ik kreeg ’s middags trek en had zin om een frikandelletje te bakken. Ik had net wat boter in de pan gedaan, toen de deurbel ging om een pakketje te bezorgen. Ik liep naar de voordeur en nog geen minuut later ging het brandalarm af. Zo snel als ik kon, ging ik terug naar de keuken en zag een grote vlam in de pan. Zonder na te denken heb ik met mijn blote handen de koekenpan gepakt, in de gootsteen gelegd en deze direct geblust met water. Ondertussen zag de keuken al zwart van roet. De muren, de keukenkastjes en het plafond hadden flinke roetschade. Het scheelde niet veel of mijn hele keuken had in brand gestaan. Maar ik had geluk. Door mijn snelle handelen is een ramp voorkomen. Ik moet er niet aan denken wat er was gebeurd als ik 1 minuut later was geweest. Dan had waarschijnlijk het hele appartementencomplex waar ik woon ontruimd moeten worden. Nu is de schade gelukkig beperkt gebleven. Als het brandalarm mij niet gewaarschuwd had, dan was het heel anders afgelopen…”

Weet hoe te handelen

Gelukkig is de schade bij Annemarie beperkt gebleven, maar eigenlijk had zij anders moeten handelen. Het advies van de brandweer is namelijk dat je de vlam in de pan nooit met water mag blussen. Doordat water bij contact met hete olie of boter onmiddellijk gaat koken, ontstaat er een stoomwolk. Deze stoomwolk verspreidt fijne oliedeeltjes in de lucht en dan ontstaat er een uiterst brandbaar mengsel, zoals je kunt zien in deze video. Wat had Annemarie dan wel moeten doen? De pan afdekken met een deksel, bakplaat of stevig dienblad. Hierdoor verbruikt het vuur de zuurstof die zich nog in de pan bevindt en zal het doven. Advies is ook, als je nog tijd hebt, om eerst ovenhandschoenen aan te doen om de kans op brandwonden te verkleinen. Annemarie kwam er wonder boven wonder zonder brandwonden van af.

Goed geholpen

Direct na het ongeluk nam ze contact op met Univé Oost om de schade te melden. “Mijn eerste vraag was hoe ik mijn keuken weer schoon kon krijgen. Alles zat onder roet. Nog dezelfde middag kwam er een schoonmaakteam bij mij thuis dat direct aan de slag is gegaan. Dat had Univé gewoon goed geregeld. Ook vond ik het fijn dat ze een luisterend oor boden. Ik stond er alleen voor want mijn man was niet thuis. Op zo’n moment heb je dan toch behoefte om aan iemand je verhaal doen. Toen ik van de schrik was bekomen en alle ramen en deuren open zette om mijn appartement te luchten, ging ik pas nadenken over hoe het allemaal had kunnen aflopen…”

Voel je veilig. Zeker thuis!

Samen creëren wij een brandveilig thuis. Plan een WoonCheck met één van de Univé-adviseurs bij jou in de buurt. Tijdens een korte WoonCheck van ongeveer 30 minuten kijk we samen of jij goed verzekerd bent tegen schade door brand. Om de (brand)veiligheid in jouw huis te vergroten ontvang jij na afloop van de WoonCheck een gratis brandpreventie artikel cadeau.