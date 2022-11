Werken in het onderwijs: maak het verschil

Durf in het OnderwijsVeel mensen dromen ervan om voor de klas te staan. Toch durft niet iedereen het aan, waardoor het tekort aan leerkrachten blijft voortbestaan. Jasper Kok, bestuurder van Stichting Openbaar Primair Onderwijs (OPO) Hof van Twente, vertelt je graag waarom werken in het onderwijs zo geweldig en belangrijk is.

Stichting OPO Hof van Twente, een van de partners van Durf in het Onderwijs, heeft meerdere scholen in het oosten van Nederland. Het is voor nieuwe juffen en meesters interessant om voor deze stichting te werken.

Betekenisvol beroep

Volledig scherm © Durf in het Onderwijs Leraar zijn is een van de mooiste beroepen. Je draagt bij aan het volwassen worden van kinderen en bent onderdeel van iemand zijn of haar jeugdherinneringen. Jasper vertelt: “Je maakt het verschil in het leven van een kind. Het werk is uitdagend en je leert er zelf heel veel van. Je kunt bij ons kiezen voor veel opleidingen om je persoonlijke-en vakkennis te vergroten.”

Creatief vermogen

Als leerkracht draag je de verantwoordelijkheid voor jouw eigen klas. Jasper: “Leerkrachten zijn vrij om invulling te geven aan de lesstof. Natuurlijk moeten de kinderen bepaalde doelen behalen, maar alsnog kun je echt je eigen creativiteit erin kwijt.”

The Big Five

Bij de ‘Big Five’ draait het om vijf elementen die de stichting en dus ook de scholen uniek maakt. Een ding is zeker: de Big Five maakt de scholen leuker, interessanter en uitdagender voor leerlingen.

1. Een schoolhond

Op sommige scholen is er een schoolhond in dienst genomen. De Labradoodle Zapp zorgt ervoor dat kinderen meer zelfvertrouwen krijgen en zich eerder op hun gemak voelen. Hierdoor durven kinderen eerder uit hun schulp te kruipen. Over allergieën hoef je je ook geen zorgen te maken, want de Labradoodle is hypoallergeen.

2. Omgaan met de digitale wereld

Professor Jari staat leerlingen bij in de digitale wereld. Goed kunnen rekenen en lezen is belangrijk, maar kunnen omgaan met digitalisering is misschien wel net zo belangrijk. Wegwijs worden en creatief omgaan met alle rijkdommen van de ICT-wereld, technieken en andere gadgets: daar helpt Jari mee.

3. Kooklessen

Er worden kooklessen gegeven op professioneel niveau. Het doel is dat leerlingen leren koken met verse producten en smaken ontdekken van verschillende culturen. Jasper: “Kinderen vinden koken ontzettend leuk en in de kooklessen worden ook andere vakgebieden meegenomen.”

4. Spelend leren

Veel kinderen kunnen zich uren vermaken met Lego. Daarbij leren kinderen ook van spelen met Lego. Daarom heeft de stichting nu vier grote legokasten waar de tofste bouwwerken mee kunnen worden gemaakt. Op deze manier oefent een kind zijn of haar motorieken wordt het probleemoplossend denken gestimuleerd.

5. Leren van de natuur

Bij het Ontdekbos leren kinderen van de natuur. Kinderen werken in de tuin en de buitenplaats Vinckeboom. Ze zijn op deze manier praktijkgericht bezig.

Internationalisering

Internationalisering staat bij de scholen hoog in het vaandel. De stichting maakt gebruik van verschillende beurzen. Wat de Erasmus+ beurs betreft, vertelt Jasper:“Leerkrachten gaan op bezoek bij een school in een ander land van Europa. Daar leren ze meer over hun manier van lesgeven en hun visie over onderwijs. Dit kunnen zij weer inzetten bij onze scholen.” Ook is er de sky is the limit beurs, waarbij ook leerlingen kennis kunnen maken met verschillende culturen. Jasper vervolgt: “We vinden het belangrijk om aan leerlingen mee te geven dat er veel mogelijk is, ook buiten Nederland.”

Meer informatie

Wil jij graag ontdekken of werken in het onderwijs iets voor jou is? Of werk je al in het onderwijs en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Durf in het Onderwijs is op zoek naar jouw talent.