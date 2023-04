Wie jarig is trakteert: deze woonwinkel pakt uit met verschillende acties

Negentig jaar Löwik Wonen & Slapen

In 1933 begon Jan Löwik met het rondbrengen van matrassen, gewoon met zijn bakfiets. In 1955 was het bedrijf zo’n succes dat Jan zijn eerste showroom opende. “Eind jaren tachtig was het zo ver: mijn familie kocht het oude fabriekspand van Jansen en Talinus, waardoor we wel 2.000 m2 tot onze beschikking hadden”, vertelt Gerben Löwik, de huidige eigenaar en derde generatie van de Löwik-familie. “In negentig jaar tijd is het bedrijf van mijn opa uitgegroeid tot de grootste woonboulevard van Oost-Nederland.”

Familiebedrijf

Gerben stapt in 2011 in de zaak en neemt het bedrijf later over van zijn vader Harrie. “Ik ben trots dat ik de kans kreeg om ons mooie familiebedrijf voort te zetten. Ik heb er zelfs mijn carrière als profwielrenner voor opgegeven. In een meubelzaak werkt het hetzelfde als in de wielersport: je doet het als ploeg.” Om samen te vieren dat Löwik Wonen & Slapen negentig jaar bestaat, organiseert de woonwinkel het hele jaar allerlei acties en aanbiedingen. Gerben: “Elke maand is er een andere actie, gerelateerd aan de tijdlijn van ons bedrijf. In oktober, tijdens de woonmaand, organiseren we een groot evenement. Ik kan nog niets verklappen, maar hou als je niets wilt missen vooral onze website en social media-kanalen in de gaten.”