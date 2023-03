Zie je soms dubbel en heb je vaak hoofdpijn? Blijf er niet mee rondlopen

Augenklinik AhausScheelzien is niet zomaar een schoonheidsfoutje. Er kunnen ernstige visuele beperkingen ontstaan door een afwijkende oogstand. Baby’s en peuters die scheel kijken, moeten zo vroeg mogelijk door de oogspecialist worden gezien en zo nodig worden behandeld. Wist je dat je in de meeste gevallen ook iets aan scheelzien kunt laten doen als je volwassen bent? Ook als er ooit tegen je gezegd is dat je er maar mee moet leren leven?

Als het goed is, werken je ogen met elkaar samen. Ze kijken in dezelfde richting en in elk oog ontstaat een beeld dat nauwelijks verschilt van het beeld in het andere oog. Je hersenen voegen deze beelden samen tot één driedimensionaal beeld. Als jouw ogen verschillende beelden zien omdat ze niet dezelfde kant op kijken, kunnen jouw hersenen er geen duidelijk geheel van maken en ga je dingen dubbelzien. Dat is ontzettend vermoeiend en kan hoofdpijn en andere klachten veroorzaken.

Scheelzien bij kinderen

De hersenen van kinderen zijn nog volop in ontwikkeling en halen een list uit om dat dubbelzien te voorkomen. Ze onderdrukken het beeld dat door het scheelziende oog binnenkomt. Als gevolg hiervan kan het deel van de hersenen, dat voor dit oog verantwoordelijk is, zich niet ontwikkelen. Het zien met dit oog zal altijd minder zijn. Met een tijdige behandeling kan dit bijna altijd worden voorkomen of opgeheven en in het ideale geval kan ook het driedimensionale zicht worden hersteld.

Scheelzien bij volwassenen

Ook volwassenen kunnen last hebben van scheelzien. En soms is dat helemaal niet waarneembaar. Je hoort nooit van anderen dat je ogen niet exact dezelfde kant op kijken en er valt je ook niks op als je in de spiegel kijkt. Maar zie je wel eens dubbel of heb je vaak hoofdpijn? Laat er zeker naar kijken, misschien is er prima een behandeling mogelijk waardoor jij binnenkort van je klachten af bent.

Deze oogkliniek heeft korte wachttijden

Nu je dit hebt gelezen, wil je vast niet te lang wachten om eens naar jouw ogen of de ogen van jouw kind te laten kijken. Daarom ga je naar Augenklinik Ahaus. Hier zijn korte wachttijden en werkt een team van orthoptistinnen en gespecialiseerde oogartsen nauw samen bij onderzoek en behandeling van een verkeerde oogstand.

Volledig scherm © Augenklinik Ahaus Deze Duitse oogkliniek, trouwens de eerste in Ahaus opgerichte oogheelkundige kliniek, ligt net over de grens op twintig minuten rijden vanaf Enschede en heeft contracten met de meeste Nederlandse zorgverzekeraars. Dus geen gedoe met aanvragen voor zorg in het buitenland, want Augenklinik Ahaus regelt de declaratie voor jou op precies dezelfde manier als een Nederlands ziekenhuis. Daar heb je dus geen omkijken naar.

Nederlands sprekende medewerkers

De taal hoeft geen belemmering te zijn. Tijdens het consult wordt je desgewenst bijgestaan door een Nederlands sprekende medewerker en voor de patiënten uit Nederland is er een speciaal nummer beschikbaar waar je altijd te woord wordt gestaan in het Nederlands.

Volledig scherm © Augenklinik Ahaus Ook voor allerlei andere oogaandoeningen kan je terecht in deze focuskliniek oogheelkunde. Er werken gespecialiseerde oogartsen voor onder andere het eerder genoemde strabisme (scheelzien), staar, maculadegeneratie en refractieve behandelingen, zoals laserbehandelingen of het implanteren van een nieuwe lens, zodat je niet meer afhankelijk bent van een bril. Augenklinik Ahaus heeft ook een Oogartsenpraktijk in Denekamp en werkt samen met Nederlandse optometristen.

Meer informatie of een afspraak maken

Meer weten of een afspraak inplannen? Neem contact op met het Nederlands sprekende team van Augenklinik Ahaus. Ja, ook als je twijfelt of er iets te doen valt aan jouw oogprobleem. En zelfs als er in het verleden tegen je is gezegd dat jouw probleem niet behandelbaar is, want wellicht kan je een van de specialisten je met de kennis van nu prima helpen. Voor het maken van een afspraak is wel een verwijsbrief van de huisarts nodig.

