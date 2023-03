Zo gaat deze zorgorganisatie om met vergrijzing en personeelstekort

LivioVergrijzing en personeelstekort. Alle branches hebben er last van, maar vooral in de zorg gaat het knellen. Er komen steeds meer ouderen die zorg nodig hebben en daar tegenover staat een tekort aan professionele zorgmedewerkers. Hoe kun je omgaan met deze ontwikkelingen? En wat betekent dit voor jou, als mantelzorger?

Eén van de stappen die zorgorganisatie Livio neemt is het centreren van de zorg, waardoor cliënten met dezelfde zorgvraag bij elkaar wonen. Ze hebben hun eigen appartement met hun eigen spullen, maar wonen ook samen als een kleinschalige woongroep, rondom een gezamenlijke huiskamer. Daar kunnen ze samen eten of meedoen aan activiteiten. Door de zorg op deze manier te centreren kan het personeel zich specialiseren en elke cliënt de beste hulp bieden.

Inzetten van technologie als hulpmiddel

Daarnaast is Livio voorloper in het inzetten van zorgtechnologie. Tom Ploeg, manager bij Livio, licht toe hoe bepaalde zorgmomenten aangevuld kunnen worden door zorgtechnologie:

“Je kunt daarbij denken aan het innemen van medicatie. Hiervoor zou je de Medido kunnen gebruiken. Dit is een slimme medicijndispenser die onze cliënten ondersteunt bij het juiste gebruik van medicatie. Dankzij dit apparaatje is het niet noodzakelijk dat er meerdere keren per dag een mantelzorger of zorgprofessional langskomt om medicatie aan te reiken, maar slechts één keer in de twee weken om de medicatierol te vervangen. Wanneer de cliënt de medicatie niet uitneemt, gaat er een melding naar onze zorgcentrale. Een hele geruststelling voor mantelzorgers en naasten.”

“We zetten ook technologie in bij mensen die zogenaamde ‘handen op de rug zorg’ ontvangen. Je kunt hierbij denken aan het meekijken bij insuline spuiten, stoma verschonen of douchen. Mensen kunnen dit in principe zelf, maar voelen zich onzeker of ze het wel goed doen. Door een eenvoudige tablet met beeldzorg in te zetten, maken we onze cliënten zelfredzamer en houden ze zelf de regie. Op die manier hebben zorgprofessionals meer tijd voor mensen die echt dat fysieke zorgmoment nodig hebben.”

Volledig scherm © Livio

Zoveel mogelijk zelf, maar nooit alleen

“We gaan hier heel secuur mee om”, benadrukt Ploeg. “Mensen worden hier goed in begeleid en als het niet verantwoord is, doen we het niet. In de huidige maatschappij wordt de rol van mantelzorgers en vrijwilligers steeds belangrijker. Ook voor hen is het belangrijk om te weten dat je technologie in kunt zetten. Dankzij dit soort hulpmiddelen wordt de mantelzorger toch iets minder belast en houden ouderen zo lang mogelijk de eigen regie. Dat sluit naadloos aan bij onze visie: zoveel mogelijk zelf, maar nooit alleen.”

“Dat laatste is en blijft belangrijk. De overheid heeft lang de boodschap afgegeven dat we zolang mogelijk thuis moeten blijven wonen. Maar wat we daardoor ook zien is dat mensen soms te lang wachten, waardoor er crisissituaties ontstaan. Cliënten of mantelzorgers vragen pas om hulp als het echt niet meer gaat. Ga daarom op tijd het gesprek aan met jouw naaste en met Livio en laten we samen kijken wat de mogelijkheden zijn. Je staat er niet alleen voor.”

Levensgeluk betekent ook bij je partner kunnen blijven

Als het niet meer gaat thuis, zijn er verschillende mogelijkheden zoals een woonzorglocatie. “We kijken naar de zelfstandigheid en het levensgeluk. Als iemand het heel prettig vindt om zichzelf op te maken, proberen wij het zo te organiseren dat die persoon dat nog steeds kan blijven doen”, noemt Maaike als voorbeeld. “Wordt iemand met dementie er heel blij van om te helpen bij de activiteiten, dan proberen we degene daar een rol in te geven. We kijken echt naar het individu. En heb je een partner? Dan kan je in bepaalde locaties, ook als je intensieve zorg nodig hebt, altijd samen met je partner blijven wonen. Daarin is Livio onderscheidend, want dat levensgeluk vinden we heel belangrijk.”

