Zo leert TSM Business School jou omgaan met een nieuwe vorm van leiderschap

Voor ervaren teamleiders en managers die hun leiderschap willen verstevigen heeft TSM Business School in samenwerking met Annette Meulmeester, Jimmy Jap-Ngie en Helen Kamerman het programma Next Level Leadership ontwikkeld. “In vier modules leren we de deelnemers om de complexiteit en onvoorspelbaarheid niet als een probleem te zien, om er als het ware mee te dansen, zodat ze ook met plezier de uitdagingen aangaan die op hen afkomen”, zegt Annette Meulmeester. “Als organisaties het willen redden, moeten ze nu in beweging komen. Ik merk dat de organisaties die ik begeleid deze urgentie heel sterk voelen. What got us here, won’t get us there, geldt nu meer dan ooit.”