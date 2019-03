1,5 minuut en je bent er: de kortste lijnvluchten ter wereld

De uitstoot van vliegtuigen is in toenemende mate een probleem , maar nog steeds gaan er dagelijks vluchten heen en weer tussen plaatsen die erg dichtbij elkaar liggen. Tussen Amsterdam en Brussel bijvoorbeeld (200 kilometer afstand), waar de Tweede Kamer vanaf wil . Maar het kan extremer: tijdens de kortste lijnvlucht ter wereld zijn passagiers anderhalve minuut in de lucht. Dit zijn de kortste lijnvluchten ter wereld.

Westray - Papa Westray (Schotland): drie kilometer

De kortste lijnvlucht verbindt de Orkney-eilanden Westray en Papa Westray bij Schotland, een afstand van maar liefst drie(!) kilometer. De Schotse luchtvaartmaatschappij Loganair vliegt al ongeveer 50 jaar tussen deze twee kleine Schotse eilanden, wat het de kortste commerciële vlucht ter wereld maakt.



Die vlucht wordt uitgevoerd door een achtpersoonsvliegtuigje en neemt ongeveer anderhalve minuut in beslag. Met rugwind kan het zelfs maar 53 seconden duren. Een ticket kan je boeken vanaf 16 euro.



,,Deze route wordt voornamelijk gebruikt door de mensen van de Orkney-eilanden die hun dagelijkse routines uitvoeren’’, zegt Andy Thornton, directeur van Loganair. ,,Vooral leraren, de lokale politieagent, de bankier en kinderen die naar school gaan, maken gebruik van de route. Maar ook bij toeristen en luchtvaartliefhebbers is die zeker bekend.’’

Kegata - Apowo (Papoea, Indonesië): twee kilometer

Kegata en Apowo liggen in elkaars zicht, maar worden gescheiden door een diepe en beboste vallei. Reizen tussen de twee dorpen over land is een zware trip door de dichte jungle en over steile berghellingen. Het is gemakkelijker met een eenmotorig vliegtuig dat plaats biedt aan tien personen.



Een Britse piloot bood vluchten aan in het afgelegen gebied van de Indonesische provincie Papoea, maar het was geen regelmatige verbinding. Toch vervoerde hij passagiers tegen betaling, waardoor dit mogelijk tóch de kortste commerciële vlucht ter wereld was.

Sint Maarten - Anguilla: 19 kilometer

De kortste internationale, commerciële vlucht is die tussen het Caribische eiland Sint Maarten en Anguilla, een Brits overzees gebied in de Caribische Zee.



Sint Maarten staat bekend om zijn korte internationale, commerciële vluchtroutes. Over de reis tussen Prinses Juliana International Airport op Sint Maarten en Anguilla’s Clayton J. Lloyd International Airport doe je maar tien minuten.

Het strand Maho Beach, vlak bij de start- en landingsbaan van Prinses Juliana International Airport, is populair bij toeristen, omdat vliegtuigen op enkele tientallen meters hoogte overvliegen. Ondanks de aanwezigheid van waarschuwingsborden, gebeurde het al regelmatig dat mensen gewond raakten of zelfs stierven door de jetblast. Wat zo’n jetblast kan doen, zie je in de archiefbeelden hieronder.



Lees verder onder de video’s

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@pluning) op 14 Feb 2015 om 9:45 PST

Aruba - Punto Fijo (Venezuela): 82 kilometer

Deze vluchtroute werd in mei 2018 gelanceerd. De vlucht duurt tussen de tien en vijftien minuten. De prijs daarvoor start bij 190 euro, een kleine 20 euro per minuut dus.

Tanger (Marokko) - Gibraltar: 69 kilometer

De kortste intercontinentale lijnvlucht is die tussen de Marokkaanse plaats Tanger en het Brits overzees gebied Gibraltar. Slechts 14,5 kilometer scheiden Europa en Afrika van elkaar op het smalste punt van de Straat van Gibraltar. Snelle veerboten varen die route voortdurend. De boot doet er ongeveer anderhalf uur over.



Maar wie die liever niet over water reist, vindt een alternatief bij Royal Air Maroc. Een vliegtuig van de Marokkaanse luchtvaartmaatschappij vliegt tussen Tanger, in de noordelijke punt van Marokko, en Gibraltar. Een vliegticket heen is te verkrijgen voor 89 euro. De vlucht duurt ongeveer vijftig minuten.

Bekijk ook:

Vliegtuig veilig geland na hevig schokken door wind

Vliegtuig moet noodlanding maken op meer