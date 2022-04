101-jarige ‘Hurricane Hazel’ tekent voor drie jaar bij als directeur van grootste vliegveld Canada

‘Hurricane Hazel’, zoals de meer dan een eeuw oude politica ook wel wordt genoemd, werd in 1978 verkozen tot burgemeester van Mississauga. Hoewel haar tegenkandidaat in de verkiezingen stelde dat haar geslacht haar niet geschikt zou maken voor de functie, bleek niets minder waar te zijn. In de 36 jaar dat McCallion burgemeester was groeide de stad in het westen van de provincie Toronto uit van een boerengemeenschap tot de zevende stad van Canada.

McCallion stapte in 2014, na 36 jaar in functie, op als burgemeester, maar besloot daarna niet stil te zitten. Als invloedrijk figuur steunde ze onder andere Justin Trudeau in de verkiezingsstrijd om het premierschap van Canada. Ook is ze al een aantal jaar een speciale adviseur van de Universiteit van Toronto, waarvoor ze door de school geprezen wordt voor haar ‘encyclopedische kennis van politiek’.

Volledig scherm Het huis van Hazel McCallion staat vol met memorabilia van haar tijd als burgemeester van Mississauga. © Toronto Star via Getty Images

Strijdlust en directe aanpak

De verlenging voor de functie als directeur van het Toronto Pearson International Airport, het grootste vliegveld van Canada, werd haar vorige week aangeboden. In 2017 startte ze op 96-jarige leeftijd met de functie, en ze is er nog niet klaar mee. Toen Tom Urbaniak, Canadese academicus en auteur van een boek over McCallion, hoorde dat McCallion op 101-jarige leeftijd de functie verlengde, was hij niet verbaasd: ,,Ze blijft zo lang als ze kan actief. Ze heeft jarenlang ruzie gehad met de oud-directeur van het vliegveld; hij dacht dat hij wel van haar zou winnen. Dat is hem niet gelukt.”

De ex-burgemeester wordt door heel Canada geprezen voor haar strijdlust en directe aanpak. Doug Ford, de premier van de Canadese provincie Ontario, noemde McCallion op haar 100e verjaardag nog ‘een icoon van Canada’. ,,Ik hou van haar”, aldus Ford. ,,Ze heeft me als mentor zo veel geleerd. Ze is er altijd voor iedereen.” Urbaniak vertelt Britse krant The Guardian ,,Ze is een groot figuur in de politiek van Ontario, veel groter dan je zou verwachten van een burgemeester. Een oude premier vertelde me dat ze de enige politicus van Ontario was die hem de stuipen op het lijf joeg. Wanneer ze over een probleem spreekt, dan wordt dat meteen opgemerkt.”

