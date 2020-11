11,5 ton cocaïne gevonden in haven van Antwerpen: ‘Grootste overzeese drugsvangst ooit wereldwijd’

De Belgische douane en politie heeft dinsdag 11,5 ton zuivere cocaïne In de haven van Antwerpen hebben speurders afgelopen week een recordlading zuivere cocaïne gevonden. De coke zat verstopt in vijf containers, waar zogezegd schroot in werd vervoerd, afkomstig uit het Zuid-Amerikaanse Guyana. De eindbestemming was Nederland. De 11,5 ton drugs met een straatwaarde van zo’n 900 miljoen euro wordt door de Belgische autoriteiten ‘de grootste overzeese drugsvangst ooit’ genoemd.

Er zijn woensdag drie huiszoekingen gedaan in België en twee in het Nederlandse Landgraaf en Beek. Daarbij zijn twee verdachten in België en een in Nederland gearresteerd. Van de in Nederland opgepakte persoon is de overlevering gevraagd.

De vangst heeft volgens Het Laatste Nieuws een connectie met de rechtszaak tegen de voormalig Belgische politiechef Willy Van M. die in september opgepakt werd en momenteel al vervolgd wordt in een andere zaak vanwege drugstransport en witwaspraktijken.

Op 1 oktober maakte het federale parket op een persconferentie bekend dat er een internationale, goed gestructureerde criminele organisatie was opgerold die op zeer regelmatige basis grote partijen coke vanuit Zuid-Amerika naar België wist te verschepen. Er bleken zowel banden te zijn met de bovenwereld zoals expeditiekantoren, opslagruimtes en transportfirma’s, als met andere criminele organisaties die ieder een onderdeel van de activiteiten op zich namen.

Tijdens het reeds lopende onderzoek naar de drugstransporten georganiseerd door de oud-politiechef en zijn trawanten, waarin nog steeds zo’n 22 mensen vastzitten, ontdekte men dat er nog een ander schip onderweg was vanuit Guyana naar de haven van Zeebrugge. Bij aankomst werden de containers overgeladen en naar de Antwerpse haven vervoerd.

De speurders volgden deze lading en onderschepten haar in Antwerpen. Bij het openen trof men maar liefst 11.500 kilo zuivere cocaïne aan met een straatwaarde van 900 miljoen euro. De drugs zaten verpakt in stalen containers, die op hun beurt dan weer in een grote zeecontainer waren gestopt. Volgens het federaal parket gaat het hier om ,,de grootste overzeese drugsvangst ooit, wereldwijd”. Het ultieme record is daarmee nog niet gebroken, want dat staat op naam van een schip met 16 ton cocaïne aan boord dat langs de kust van Zuid- naar Noord-Amerika aan het varen was.

Het federaal parket in België is niettemin bijzonder tevreden met de vangst. ,,Uit de voorlopige stand van het onderzoek blijkt dat er een goed gestructureerde, criminele organisatie werd ontmanteld die ervan verdacht wordt op zeer regelmatige basis grote partijen cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar België te verschepen. De bende zou banden hebben met de bovenwereld en met verschillende andere criminele organisaties.”

Drugstransport en witwaspraktijken

Was deze indrukwekkende lading niet onderschept, dan kon deze toegevoegd worden aan het reeds indrukwekkende palmares van Willy Van M. en zijn bende, die begin vorige maand opgepakt werden in verband met grootschalige drugssmokkel. Bij dat onderzoek werden begin oktober 67 huiszoekingen gedaan in Belgisch Limburg (19), Antwerpen (33), Oost-Vlaanderen (2) en ook in Nederland (7), Spanje (3) en het Verenigd Koninkrijk (3).

De bende, waar ook de beruchte Limburgse familie Aquino bij betrokken is, wordt ervan verdacht minstens 3000 kilo cocaïne via de haven te hebben ingevoerd. Bij hun arrestatie werden onder andere 1,3 miljoen euro cash en 40 luxewagens in beslag genomen.

Van M. lijkt tenslotte ook nog betrokken te zijn bij de witwaspraktijken in de Belgische Joodse gemeenschap die recentelijk voor de rechter kwamen. Daarbij wordt een groep van 46 orthodoxe joden ervan verdacht bijna 9 miljoen euro aan drugsgeld te hebben gezuiverd voor Zuid-Amerikaanse drugsbendes. In die zaak werd Van M. betrapt in Nederland met 325.000 euro cash geld in de auto.