11 doden door aardverschuiving Georgië, noodweer teistert ook Oostenrijk en Kroatië

Totaal onvoorbe­rei­de Nederland­se familie raakt verdwaald en brengt nacht door op Oostenrijk­se berg

In Oostenrijk is een grote Nederlandse familie gered door de hulpdiensten nadat zij onvoorbereid een berg probeerde te beklimmen. De negen vakantiegangers, onder wie enkele kinderen, kwamen ’s avonds in de problemen en konden pas in de vroege ochtend gered worden. Het incident staat niet op zichzelf: volgens toerismedeskundigen zoeken Nederlanders vaker de grens op tijdens hun vakantie.