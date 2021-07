12-jarig talent is jongste grootmeester ooit in schaaksport: breekt 19 jaar oud record

De 12 jaar, vier maanden en 25 dagen oude Abhimanyu Mishra heeft een bijzondere prestatie geleverd. Hij is namelijk de jongste grootmeester in de schaakgeschiedenis óóit geworden. Hij brak het record van zijn voorganger Sergey Karjakin, die 12 jaar en zeven maanden oud was toen hij grootmeester werd.

Het record van Karjakin stond al negentien jaar en is nu met ongeveer 66 dagen 'verbeterd'. Om grootmeester in schaken te worden, moet een speler drie keer een prijs krijgen voor een ‘prestatie van hoog niveau’ in een schaaktoernooi. Daarnaast moet de speler een Elo-rating van 2500 behalen, die is afgegeven door de Fédération Internationale des Échecs (FIDE), de ranglijst die de internationale schaakcompetitie regelt.

'Iedereen bedankt’

Tijdens een toernooi in Budapest versloeg de 12-jarige Abhimanyu, die uit de Amerikaanse stad New Jersey komt, een andere grootmeester in een spannende wedstrijd. Daarmee kreeg hij zijn derde prijs voor presteren op hoog niveau. De twee daarvoor kreeg hij in de afgelopen twee maanden. De vereiste ranking haalde het schaaktalent in juni.

Records breken is niet vreemd voor Abhimanyu. Op zijn negende werd hij de jongste Nationale schaakmeester in de Verenigde Staten. Toen hij 10 jaar, 9 maanden en 20 dagen oud was, werd hij de jongste Internationale grootmeester ooit.

Op Twitter deelde Abhimanyu een bericht na het breken van het record: ‘Eindelijk de grootste tegenstander schaakmat (de coronapandemie), die me voor veertien maanden heeft gestopt. Iedereen bedankt voor alle liefde en steun.’

Tanitoluwa Adewumi

Eerder dit jaar kreeg Tanitoluwa Adewumi, die in een daklozenopvang in New York woonde, al de titel schaakmeester. Hij kwam in de New Yorkse opvang terecht nadat zijn familie moest vluchten uit Nigeria. Hij staat op de 28ste plaats in de lijst van de jongste personen met die titel. In 2019 kreeg Tani al media-aandacht toen hij nog in de daklozenopvang woonde en een schaakcompetitie in New York won.

In 2017 vluchtten Tani en zijn familie uit Nigeria. Daar vonden toen gewelddadige aanvallen tegen christenen plaats door de terreurorganisatie Boko Haram. Ze kwamen terecht in een daklozencentrum in New York, waar Tani het schaakspel stilaan onder de knie kreeg.

The Queen's Gambit

De populariteit van de schaaksport heeft onlangs een enorme boost gekregen door de Netflix-serie The Queen's Gambit. De serie, die zich afspeelt in de jaren ’60 volgt het jonge schaaktalent Beth Harmon, die razendsnel schaakkampioen wordt in een wereld die wordt gedomineerd door mannen.

Garry Kasparov, een voormalig wereldkampioen schaken, is ervan overtuigd dat de serie een 'geweldige impuls’ zal geven aan de populariteit van schaken. ,,De serie helpt het beeld van schaken te veranderen. Het is niet meer iets dat je in een nerd zou kunnen veranderen, of iets dat je gek maakt.”

