140 kilo cocaïne tussen de bananen in Zwitserse supermarkten

Tussen bananen in Zwitserse supermarkten is 140 kilo cocaïne ontdekt. De bananen zijn waarschijnlijk vanuit Zuid-Amerika via Nederland naar Zwitserland vervoerd, aldus de autoriteiten tegen Zwitserse media.

De drugs zaten verstopt in bananendozen die in filialen van de supermarktketen Coop terechtkwamen. De ontdekkingen werden gedaan in de kantons St. Gallen, Glarus, Graubünden en Ticino, allemaal in het oosten van Zwitserland. Op één locatie zat er zelfs 50 kilo tussen het fruit.

De drugs werden als eerste gevonden in een bananendoos die uit Amsterdam gearriveerd was. Daarna gaf Coop alle filialen in heel Zwitserland de opdracht alle bananen-leveringen te controleren. De drugs zat niet verstopt in de bananen zelf, maar was geplaatst in de dozen, met briefjes met instructies hoe ze gevonden moest worden.

De straatwaarde van de drugs wordt geschat op enkele miljoenen Zwitserse frank. De politie is met een onderzoek begonnen.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat zo’n vondst wordt gedaan tussen de bananen. Vorig jaar deed supermarktpersoneel in het noorden van Duitsland een soortgelijke ontdekking: toen werd er in verschillende Aldi-filialen in Duitsland zo’n 500 kilo cocaïne gevonden.