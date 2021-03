15-jarige jongen neergeschoten door medescholier op middelbare school in VS

Een 15-jarige jongen is op zijn middelbare school in de Amerikaanse staat Arkansas neergeschoten door een medescholier. Hij is ernstig gewond geraakt. De politie meldde in eerste instantie per abuis dat het slachtoffer zou zijn overleden.

De schietpartij vond gisterochtend plaats in een gang van Watson Chapel Junior High School in Pine Bluff. De 15-jarige scholier werd rond 10.00 uur 's ochtends lokale tijd neergeschoten toen hij zich naar de volgende les begaf.

Lockdown

De school ging na het incident meteen in lockdown. De schutter, een 15-jarige mannelijke medescholier, vluchtte te voet. Niet veel later werd hij gevonden door een politiehond. Hij had zich verstopt achter een huis vlakbij de school.

Het 15-jarige slachtoffer werd direct naar het ziekenhuis vervoerd. De politie moest gistermiddag terugkomen op een eerdere uitspraak van een politiewoordvoerder. Die had gezegd dat de jongen aan zijn verwondingen was overleden. Dit was niet het geval. De lokale autoriteiten laten weten dat er per ongeluk verkeerde informatie was vrijgegeven.

Niet willekeurig

De verdachte zit in hechtenis. De school laat in een statement weten dat alle andere scholieren veilig zijn. ‘Dit is een op zichzelf staand incident’, aldus de middelbare school.

De politie weet nog niet wat het motief voor de schietpartij was, al is zij wel zeker dat het geen willekeurige aanval betrof.

