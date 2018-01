1500 mensen uit huis vanwege hoog water Seine

Scholen zijn door het hoge water gesloten en sommige ziekenhuizen zijn geëvacueerd. De kades van de Seine zijn ondergelopen en het Louvre heeft een kelder met islamitische kunst gesloten. In Parijs lijden cruisemaatschappijen schade omdat al het rivierverkeer al dagenlang verboden is.



In Villennes-sur-Seine ten westen van Parijs is de benedenverdieping van een aantal gebouwen onder water verdwenen en bewoners maken gebruik van boten in plaats van auto's. De politie slingerde zaterdag kanovaarders op de bon die met hun vaartuig rustig over de rivier peddelden. ,,Totaal onverantwoordelijk", tweette de politie later.



Meer dan tweehonderd Franse steden hebben last van de overstromingen. Ze zijn onder meer het gevolg van de overvloedige neerslag in januari. In voorbereiding op het hoge water werden gisteren al 600 mensen geëvacueerd.