16-jarige buurjongen opgepakt voor gruwelmoord op Weens meisje (7)

De buurjongen, die het meisje persoonlijk kende, werd in de nacht van maandag op dinsdag opgepakt. Volgens de politie kwam hij het meisje vrijdagnamiddag tegen op de binnenplaats van het appartementsgebouw Dittes-Hof. De dader lokte het kind mee naar zijn appartement. In de flat leidde hij haar naar de badkamer. Hij duwde haar de doucheruimte in en sloeg met een groot mes toe. ,,Het hoofd was haast van de romp gescheiden", aldus Michael Mimra van de Weense politie.



Speurhonden leidden de politie naar het appartement. De dader had de badkamer na de feiten schoongemaakt, maar agenten troffen nog bloedresten aan. De 16-jarige verklaarde eerst nog dat hij zich op school in zijn vinger had gesneden. De jongen en zijn familie emigreerden jaren geleden uit Tsjetjenië en hebben de Oostenrijkse nationaliteit verkregen.



De jonge dader vertoonde amper emotie tijdens zijn verhoor, zegt de advocaat van de nabestaanden van meisje. Hij dankt namens haar familie de politie voor de snelle doorbraak. De moeder van het kind durfde na de vondst dagenlang haar woning niet uit, aldus de advocaat.



De moord leidde tot grote consternatie in Oostenrijk.