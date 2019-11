184 aangiften tegen pedofiele Franse chirurg die gruwelijkheden in schriftjes schreef

15-jarig meisje omgekomen bij instorten hangbrug in zuiden Frankrijk

11:37 Zeker een persoon is om het leven gekomen toen een hangbrug instortte in het zuiden van Frankrijk. Het gaat volgens de eerste berichten om een vijftienjarig meisje. Ook raakten volgens de brandweer meerdere mensen gewond. Twee slachtoffers verkeren nog in levensgevaar.