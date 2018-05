20.000 kuikens vergast op luchthaven omdat vlucht niet doorging

De container met de kuikens stond ingeschreven voor een vlucht op zaterdag 5 mei, maar om technische redenen ging die niet door. Een dag later werd opnieuw geprobeerd om de container over te laten vliegen, maar ook dat liep fout. En dus bleef de container op de luchthaven staan, in de brandende zon.

Dierenleed

,,Zondagavond bleek een aantal kuikens al overleden, waarop we de exporteur voorstelden om de container terug te nemen, maar die weigerde. We hebben een dierenarts ter plaatse laten komen en die besliste om de dieren te laten afmaken, zodat het dierenleed zou stoppen'', zegt Brigitte Borgmans, woordvoerster van Dierenwelzijn, in Het Nieuwsblad.

Het brandweerkorps van de luchthaven weigerde echter om de diertjes te doden. Uiteindelijk werd de klus alsnog uitgevoerd door brandweerkorps Vlaams-Brabant West. Dierenwelzijn heeft nu een proces-verbaal laten opstellen tegen de exporteur voor het veroorzaakte dierenleed en inbreuken op de wet van het dierenwelzijn.

'Waanzin'

De gang van zaken levert een storm van kritiek en verontwaardiging op. ,,Het is zo ver gekomen dat de meest diervriendelijke oplossing bij te transporteren dieren, het doden is. Er is geen verschil tussen pakjes van Amazon en dieren'', reageert Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum (onafhankelijke).

Groen-parlementslid Bart Caron spreekt van 'Absurdistan'. 'Om technische redenen ging de vlucht niet door. Dan maar 20.000 levende kuikens vergast op het tarmac (start- of landingsbaan, red.). Nadat er al vele dood waren, verhit in een container, achtergelaten door de exporteur. Dat kan zomaar... in het land waar minister Weyts koning van de dieren is', hekelt Caron in een bericht op Facebook.



,,Kuikens naar de andere kant van de wereld vliegen is simpelweg waanzin'', zegt hij nog. ,,Hoe dan ook moet de onverantwoordelijke exporteur aangepakt worden, en wellicht ook de luchthaven zelf. Die moet toch voorbereidingen treffen wanneer er dieren worden vervoerd (...). Levende dieren zijn geen schoenen, of koekjes of schoonmaakproducten. Daar ga je anders mee om.''

'Noodzakelijke beslissing'