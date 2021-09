21 evacués van Nederlandse lijst vanuit Kaboel naar Qatar gevlogen

Vrouw bezoekt 9 jaar lang gynaeco­loog ‘die plots haar eigen vader blijkt’

16 september Een arts uit de Amerikaanse staat New York wordt ervan beschuldigd zijn eigen sperma te gebruiken om in ieder geval twee ​​vrouwelijke patiënten in zijn vruchtbaarheidskliniek te bezwangeren. Eén van zijn vermeende kinderen, Morgan Hellquist, eist in een civiele rechtszaak een schadevergoeding voor emotionele schade en oplichting.