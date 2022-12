23-jarige demonstrant geëxecuteerd in Iran

Het zou volgens de organisatie Iran Human Rights gaan om de 23-jarige Mohsen Shekar. Shekar werd eind september gearresteerd in Teheran en was in hoger beroep gegaan tegen zijn doodsvonnis. Dat werd afgewezen door het hooggerechtshof. Iran Human Rights veroordeelt zijn executie en dringt er bij de internationale gemeenschap op aan om de executie van demonstranten te stoppen, zo is te lezen in een statement.