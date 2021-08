240.000 doden en 2000 miljard aan uitgaven: geen Amerikaan is nog gelukkig met deze oorlog

LIVE | IS eist nieuwe raketaan­val op vliegveld Kaboel op, mondiale coalitie blijft IS bestrijden

17:06 In de Afghaanse hoofdstad Kaboel heeft zijn vandaag meerdere raketbeschietingen geweest. Wie er heeft geschoten en wat het doelwit was, is niet bekend. In de afgelopen dagen hebben Amerikanen droneaanvallen uitgevoerd op de Afghaanse tak van IS (IS-K), als vergelding voor de bomaanslag van donderdag. Volg de laatste ontwikkelingen in deze liveblog. Het vorige blog kun je hier teruglezen.