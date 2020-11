3-jarig meisje na 65 uur levend onder puin vandaan gehaald na aardbeving in Turkije

Zoekacties

Opsporings- en reddingsteams zetten het werk voort in negen gebouwen in Izmir. Ook meer dan 5700 personeelsleden van overheidsinstanties, gemeenten en niet-gouvernementele organisaties zijn opgeroepen voor reddingswerk en honderden anderen voor voedseldistributie, psychosociale hulp en het opnemen van schade aan gebouwen. ,,Als ze nog leven, dan hebben we 72 uur de tijd”, zei vicepresident Fuat Oktay tegen journalisten. ,,Als God het wil, zal het zo zijn.”



Verschillende mensen in Izmir brachten de nacht door in noodonderkomens, omdat ze niet naar hun huizen kunnen terugkeren. Ook op het Griekse eiland Samos sliepen velen in open lucht, in auto’s en tenten, uit schrik voor nieuwe aardbevingen. Er waren nog kleine naschokken.