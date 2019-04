30 jaar cel voor moord op Bulgaarse TV-journaliste

Het lichaam van Marinova werd op 6 oktober vorig jaar gevonden in de rivier de Donau in Ruse. Onderzoekers verklaarden dat ze was verkracht, op het hoofd geslagen en vervolgens gewurgd.

Volgens het OM had de dader, de 21-jarige Severin Krassmirov, een seksueel motief. In eerste instantie werd er nog vanuit gegaan dat de journaliste was vermoord vanwege haar werk. In haar laatste optreden op televisie sprak ze nog met twee journalisten die corrupte praktijken met EU-geld onderzochten.