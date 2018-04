32 Chinese toeristen omgekomen bij ongeluk met bus in Noord-Korea

Over de toedracht van het ongeval is weinig bekendgemaakt, maar de touringcar met Chinezen, mogelijk een delegatie van een reisbureau uit Peking, zou gisterenavond van een brug in het noorden van Noord-Koreaanse provincie Hwanghae af zijn gereden. Bij het ongeval kwamen, aldus het ministerie, 32 Chinese burgers en vier Noord-Koreanen om het leven. Ook raakten twee Chinezen zwaargewond.



Naar verluidt heeft China een team met medisch specialisten naar het gebied ten zuiden van de hoofdstad Pyongyang gestuurd. De artsen worden bijgestaan door diplomaten. Op beelden van de Chinese staatszender CCTV is het verwrongen wrak van de bus te zien. Ook kwamen reddingsvoertuigen in beeld en werden de gewonden getoond in het ziekenhuis.