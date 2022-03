35 jaar na de Herald of Free Enterprise: ‘Pas toen de lijken werden binnengedragen, beseften we de omvang’

Argentijn­se dieven stelen zoveelste beeld, dit keer van Anne Frank: ‘Zeer pijnlijk’

In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires is het bronzen beeld van Anne Frank gestolen. Het beeld dat naast de Nederlandse ambassade stond, werd in 2014 onthuld in aanwezigheid van onder meer rabbijn Awraham Soetendorp.

4 maart