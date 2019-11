36 jaar onterecht in de cel: Amerikaanse rechter biedt drie mannen excuses aan

,,Het zal niet veel voor u betekenen, heren, maar namens het strafrechtsysteem bied ik u mijn verontschuldigingen aan.’’ Die verbale hand in eigen boezem sprak de Amerikaanse rechter Charles Peters gisteren uit tegen drie mannen die in 1984 wegens moord op een jongen in Baltimore werden veroordeeld tot levenslang. Ten onrechte, zo bleek 36 jaar later.

Alfred Chestnut, Ransom Watkins en Andrew Stewart werden in november 1983 opgepakt voor de moord op de 14-jarige DeWitt Duckett. De tiener, die onderweg was naar school, zou zijn uitgescholden om zijn jas van het basketbalteam van de universiteit van Georgetown en bij de daaropvolgende ruzie in zijn nek zijn geschoten.



Ondanks twijfel over hun betrokkenheid, het feit dat getuigen de drie niet herkenden op politiefoto's en er zelfs een andere 18-jarige verdachte in beeld kwam, werden de tieners in 1984 tot levenslang veroordeeld. Volgens de toenmalige aanklager was er geen enkele twijfel over de schuld van de drie knapen.

Andere verdachte

Quote Deze zaak, waaruit blijkt dat snelle antwoorden tot tragische resultaten kunnen leiden, zou voor iedereen een les moeten zijn Shawn Armbrust , Mid-Atlantic Innocence Project Een brief die Chestnut dit jaar naar een herzieningsafdeling van justitie stuurde, was voor advocaat Marilyn Mosby reden opnieuw in de zaak te duiken. Mosby stuitte op verslagen waaruit blijkt dat meerdere getuigen al in 1984 de 18-jarige man als schutter aanwezen.



Een student zag de vluchtende moordenaar zelfs het vuurwapen dumpen toen de politie bij de Park Junior High School arriveerde. Desondanks richtte het onderzoek zich destijds op het onschuldige trio. De werkelijke schutter kwam in 2002 zelf door schoten om het leven.



Opzettelijk verhuld

Mosby constateerde dat ontlastend bewijs opzettelijk buiten het proces tegen de 16- en 17-jarige jongens werd gehouden. Het doorslaggevende bewijs in de zaak was een Georgetown-jas die bij Chestnut werd gevonden. Dat er geen sporen op de jas zaten, en Chestnuts moeder een aankoopbewijs had, mocht niet baten.



De advocaten van het drietal zeggen ‘geschokt’ te zijn door de hoeveelheid bewijs die de drie jongens in 1984 had moeten vrijpleiten. De minderjarige verdachten werden door de politie verhoord zonder aanwezigheid van hun ouders. Getuigen werden als groep toegesproken en moesten hun verhaal ‘afstemmen’.



Volledig scherm Alfred Chesnut valt zijn moeder in de armen na zijn vrijlating. © AFP

Rechterlijke dwaling

,,We zien bewuste verhulling van ontlastend bewijs en een verkeerde voorstelling van feiten die zou hebben aangetoond dat het iemand anders moest zijn’’, verklaart Mosby tegen CNN. De verdediging werd nooit op de hoogte gebracht van de andere verdachte, zelfs toen deze werd gezien in de jas van het slachtoffer.



Na herziening van de moordzaak werden Chestnut, Watkins en Stewart gisteren vrijgesproken en enkele uren later vrijgelaten uit de gevangenis. Rechter Peters kon niet anders dan zijn excuses maken voor de rechterlijke dwaling die de drie 36 jaar van hun leven kostte, zo meldt de krant The Baltimore Sun.

Tragische resultaten

,,Iedereen in deze zaak - de schoolleiding, de politie, de aanklagers, de jury, de media en de gemeenschap - stond klaar met zijn oordeel. De problemen met het bewijs werden door tunnelvisie genegeerd’’, zegt Shawn Armbrust, directeur van het Mid-Atlantic Innocence Project, dat Watkins bijstond in de zaak.



,,Deze zaak, waaruit blijkt dat snelle antwoorden tot tragische resultaten kunnen leiden, zou voor iedereen een les moeten zijn’’, voegde Armbrust toe. Ook aanklager Mosby ziet de vrijspraak niet als een overwinning. ,,Het is een tragedie’’, zegt hij. ,,Er is 36 jaar van hun leven gestolen, we kunnen deze schade nooit repareren.’’

‘Het was een hel’

,,Het was een hel’’, zegt Chestnut zelf over zijn jaren in de gevangenis. ,,Ellende.’’ Het drietal heeft altijd volhard in hun onschuld. Mede daardoor kwamen ze nooit in aanspraak voor vervroegde vrijlating. Tragisch genoeg kent de staat Maryland geen compensatieregeling voor onterecht veroordeelden.



Advocaat Mosby wil zich nu hard maken voor een wet die compensatie mogelijk moet maken. Chestnut en Stewart vieren voor het eerst in 36 jaar Kerstmis met familie. Watkins moeder overleed kort voor zijn arrestatie en het gros van zijn familie stierf terwijl hij in de cel zat, maar volgens zijn advocaat verblijft hij bij geliefden.