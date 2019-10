39 doden in vrachtwagen, Britten en Ieren onderzoeken route van truck

MigrantendramaIn de Engelse plaats Grays heeft de politie afgelopen nacht de lichamen van 39 mensen aangetroffen in een vrachtwagencontainer. De bestuurder van de vrachtwagen is opgepakt. De vrachtwagen kwam 19 oktober aan in de haven van Holyhead in Wales en reed met een Bulgaars kenteken. Britse én Ierse autoriteiten doen onderzoek naar de route die is afgelegd.

Volgens SkyNews is onder de slachtoffers één tiener, naast 38 volwassenen. De vrachtwagen stond op Waterglade Industrial Park, een industrieterrein in Grays (Essex). Politie en brandweer werden rond 01.40 uur gealarmeerd, maar zij konden niets meer voor de slachtoffers betekenen. Het industrieterrein is afgesloten voor onderzoek. Wie als eerste alarm sloeg, is niet bekend.



De bestuurder van de vrachtwagen, een 25-jarige man uit Noord-Ierland, is aangehouden. Hij wordt verdacht van dood door schuld. De politie in Essex laat weten dat het identificeren van de slachtoffers nu de hoogste prioriteit heeft. Een woordvoerder zegt dat dit waarschijnlijk wel lang gaat duren. De politie kan dan ook nog niet zeggen of de slachtoffers migranten zijn.

Woordvoerder Andrew Mariner: ,,Dit is een zeer tragisch incident waar een groot aantal mensen het leven heeft verloren. De focus ligt nu op de identificatie en het onderzoek. Voor zover we nu weten is de vrachtwagen afkomstig uit Bulgarije en is hij op zaterdag 19 oktober het land ingekomen via de haven van Holyhead, een stad in Wales.” De Bulgaarse ambassade is betrokken bij het onderzoek. Zij kunnen nog niet bevestigen dat de vrachtwagen inderdaad uit Bulgarije afkomstig was. De vrachtwagen kwam afgelopen zaterdag Engeland binnen, onduidelijk is nog hoe lang de truck al op het industrieterrein bij Londen stond.

De trailer die op de vrachtwagen ligt, lijkt (op videobeelden die te zien zijn bij de BBC) gehuurd van het Ierse bedrijf GTR, dat gevestigd is in Dublin.

Ook de Ierse autoriteiten proberen de route van de truck te achterhalen. Het lijkt waarschijnlijk dat hij de veerboot vanuit Dublin naar Holyhead heeft genomen. ,,Het is duidelijk dat we meer informatie nodig hebben”, zei de Ierse premier Leo Varadkar. ,,Het is echt een vreselijke tragedie.”

Route

De haven in Holyhead heeft een rechtstreekse veerverbinding met de haven van Dublin. Vanuit daar is er via de haven van Cherbourg-Octeville in Frankrijk een verbinding met Europa. Deze route is onder meer populair onder Albanese migranten. Over de identiteit van de slachtoffers is echter nog niks bekend.



De route via Holyhead is een ongebruikelijke manier om Groot-Brittannië te bereiken, vertelt Seamus Leheny van de Noord-Ierse vereniging voor vrachtvervoer tegen BBC. De meeste migranten proberen in vrachtwagens te komen die via de havens van Calais, Zeebrugge en Hoek van Holland naar Engeland gaan. ,,Er wordt gezegd dat de controles in de havens van Dover en Calais steeds scherper worden, waardoor de routes via Cherbourg en Roscoff naar Rosslare en Dublin steeds populairder worden. De route is lang, zeker een dag langer dan via Calais en Dover.”

Volledig scherm Veerroutes tussen Europa, Ierland en het Verenigd Koningkrijk. © . De Ierland-route stijgt al in populariteit sinds de zomer van 2018. Toen doken al berichten op van smokkelaars die migranten vanuit de kampen in Calais naar Parijs brachten en hen, met een vals paspoort, op het vliegtuig naar Dublin zetten. Daar kwamen ze doorgaans zonder problemen door de douane omdat de grensbewaking niet was ingesteld op illegale migratie. Eenmaal in Ierland reisden de migranten over land naar Belfast (Noord-Ierland), dat onderdeel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk. De grens tussen Ierland en Noord-Ierland is makkelijk te passeren. Vanuit Belfast pakten de migranten de boot naar Glasgow om van daaruit naar Londen te reizen. De truck waarin de lichamen vannacht werden aangetroffen kwam niet uit Schotland, maar kwam bij Holyhead Groot-Brittannië binnen. Holyhead heeft een directere ferry-verbinding met Dublin. Sinds de zomer van 2018 zijn de autoriteiten op het vliegveld van Dublin scherper op illegale migratie geworden.



De politie laat weten onderzoek te doen naar de route die de vrachtwagen heeft afgelegd.

70 doden in 2015

Het ging de afgelopen jaren vaker fout op dergelijke smokkelroutes. In 2015 vonden zeventig mensen de dood in een vrachtwagen die werd aangetroffen in Oostenrijk. Deze stond geparkeerd op de vluchtstrook. De vrachtwagen met vluchtelingen was afkomstig uit Boedapest. In 2000 werden 58 van oorsprong Chinese vluchtelingen dood gevonden in een vrachtwagen in de haven van Dover. Een Nederlandse vrachtwagenchauffeur moest een gevangenisstraf van 14 jaar uitzitten voor moord. Hij maakte deel uit van een Chinese smokkelbende.

De Britse premier Johnson laat in een reactie weten dat zijn gedachten uitgaan naar ‘ieder die zijn of haar leven heeft verloren, en naar hun nabestaanden’. Johnson: ,,Ik ontvang regelmatig updates van het ministerie van Binnenlandse Zaken en zal nauw samenwerken met de politie van Essex om precies vast te stellen wat er is gebeurd”, zei hij. Ook de Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel reageerde ontzet. ,,Geschokt en bedroefd door dit uiterst tragische incident in Grays”, zei Patel op Twitter.

