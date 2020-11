6,5 miljoen buitgemaakt bij spectaculaire inbraak in douanekantoor aan Duitse grens

De roof vond plaats in het Duitse Emmerik, vlak aan de grens onder Doetinchem. Volgens de politie in Kleef hebben de daders een kelderdeur van het kantoor opengebroken en de muur van het gewelf ernaast in de kelder doorboord. Hierdoor kwamen de inbrekers terecht in de kluisruimte waar de miljoenen lagen opgestapeld. Het geld zat verpakt in ‘veilige’ scheurvaste tassen die de inhoud kleuren als ze opengescheurd worden.