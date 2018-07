7000 euro beloning moet de tongen losmaken over Duitse wolvenkiller

Voorbijgangers ontdekten het wolvenkadaver in juni in het water bij een mijn in de deelstaat Saksen. Onderzoek van een Berlijns diereninstituut wees uit dat het eenjarige vrouwtjesdier was doodgeschoten.



Wolven zijn een beschermde diersoort en het doden ervan is een misdrijf. De vereniging Wolfsschutz-Deutschland heeft nu een beloning van 7000 euro uitgeschreven voor aanwijzingen die naar de dader, of daders, leiden.



,,7000 euro beloning moet helpen om de tongen los te maken'', zegt voorzitter Brigitte Sommer van Wolfsschutz-Deutschland tegen de Duitse krant Der Spiegel. Het bedrag is door medeleden en de Facebookgroep 'Wolf Ja Bitte' opgebracht.