'8 miljoen burgers in Damascus bedreigd door terroristen'

Terroristen in Oost-Ghouta bedreigen naar schatting 8 miljoen burgers die in en rond de Syrische hoofdstad Damascus wonen. Ze vuren vrijwel dagelijks honderden granaten af op de dichtbevolkte streek van Damascus ten westen van de enclave.

Dat benadrukte de Syrische VN-ambassadeur Bashar al-Jaafari voorafgaande aan een stemming in de Veiligheidsraad. Hij regeerde ook op de internationale zorgen over burgers in de omsingelde enclave die doelwit is van Syrische luchtaanvallen. Al-Jaafari wees erop dat in de enclave groepen actief zijn die de Veiligheidsraad zelf terroristisch noemt.

Volledig scherm Een man tilt een gewond jongetje naar een ambulance © EPA Het is volgens Al-Jaafari onaanvaardbaar dat er maatregelen worden afgekondigd om de terroristen in Oost-Ghouta te beschermen. Koeweit en Zweden hebben een bestand van 30 dagen voorgesteld om belegerde burgers te helpen.

Alarm

De afgelopen dagen kostten zware beschietingen het leven aan tientallen mensen. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten vielen in totaal zeker 310 doden in het gebied. Het Syrische regime belegert de enclave al jaren, maar voerde de beschietingen zondag fors op. De regeringsgezinde troepen zouden Oost-Ghouta bestoken met raketten, artilleriegranaten en luchtaanvallen. De 15-jarige Muhammad Najem brengt met selfies de gruwelijkheden van het conflict in beeld.

Hulporganisaties en de Verenigde Naties sloegen eerder alarm over de humanitaire situatie in Oost-Ghouta, waar honderdduizenden mensen wonen. Ziekenhuizen in het gebied maakten volgens Artsen zonder Grenzen melding van 1285 gewonden en 237 doden in de afgelopen tweeënhalve dag. ,,Het werkelijke aantal ligt vele malen hoger en loopt elk uur verder op.''