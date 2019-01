84.000 ‘gele hesjes’ op de been in Frankrijk: agenten en betogers gewond

videoOndanks het 'grote nationale debat’ dat de Franse president Macron heeft aangekondigd om de onvrede in het land te kanaliseren, zijn vandaag in heel Frankrijk 84.000 ‘gele hesjes’ de straat opgegaan. In Toulouse was een recordaantal van 10.000 demonstranten op de been. Het kwam daarbij in meerdere steden weer tot confrontaties en rellen.

Hoofdstad Parijs, waar ongeveer 8000 ‘gele hesjes’ de straat op gingen, was vandaag het toneel van meerdere confrontaties tussen demonstranten en agenten en ook in Bordeaux braken rellen uit. In Angers staken actievoerders een vuilnisbak in brand vlak voor het stadhuis.



In Rennes raakten twee agenten en een demonstrant gewond na een charge van de Franse ME, waarbij traangas werd ingezet tegen de demonstranten. Een demonstrant kreeg hartklachten door het gas. De agenten raakten gewond doordat demonstranten ze bekogelden met stenen en flessen.



Verslaggevers aangevallen

Ook bij onze zuiderburen lieten de ‘gele hesjes’ vandaag weer van zich horen. Een tv-ploeg van het Franstalige RTL werd in de Belgische plaats Namen door boze demonstranten aangevallen, toen zij de bijeenkomst wilden filmen.



Toen de nieuwsploeg een interview wilde doen, werd de stemming grimmig. Een journaliste en een cameravrouw werden geduwd en de camera raakte beschadigd, meldt Het Laatste Nieuws. Er is een klacht ingediend.

Nationaal protest

Het is de tiende zaterdag die de in oktober spontaan op sociale media ontstane protestbeweging tot nationale protestdag hebben uitgeroepen. De betogers zijn in gele hesjes gestoken en gaan de straat op voor vaak chaotische wegblokkades en protestmarsen.



Het loopt plaatselijk uit op ongelukken en ernstige ongeregeldheden, vaak door toedoen van relschoppers die in het zwart gekleed gaan en 'casseurs' (brekers) worden genoemd. Bij de blokkades zijn met name door ongelukken al tien doden en honderden gewonden gevallen.

Onvrede over Macron

De grootste grief van de demonstranten zit 'm in het dalen van de koopkracht. Aanvankelijk eisten zij lagere belastingen op diesel en benzine. Toen die maatregel was teruggedraaid, bleven de demonstranten de straat opgaan.



Nu niet meer met één doel, maar uit onvrede over de regering van president Emmanuel Macron. Naarmate het protest groeide, werd ook de lijst met eisen langer en langer. Zo eisen de demonstranten ook ‘de macht voor het volk terug’ en verlaging van btw op eerste levensbehoeften.

Volledig scherm Ook vandaag gaan de Fransen weer massaal de straat op. © AFP

Onder druk

De regering trok onder druk de aangekondigde verhogingen op brandstoffen in, maar de gele hesjes blijven de straat op gaan. Vorige week zaterdag waren het er volgens officiële cijfers meer dan 80.000. De eerste keer, 17 november, gingen bijna 300.000 mensen vooral met wegblokkades betogen.

De protesten van de gele hesjes staan niet op zichzelf. De president kampt al maanden met een flink teruglopende populariteit. Meer dan driekwart van de Fransen zei in een eerdere peiling ontevreden over hem te zijn. Als antwoord daarop kondigde Macron het ‘grote nationale debat’ aan en beloofde hij dat de regering met nieuwe maatregelen zal komen, met mogelijk referenda over de meest vergaande voorstellen.