Aan het front hebben Russen soms alles vernietigd: ‘Heel erg dat we geen enkele gezinsfoto meer hebben’

Oorlog Oekraïne LIVE | ‘Droneaan­val­len op graanvoor­zie­nin­gen Odesa’, explosie in Moskou

Russische drones hebben in Oekraïne opnieuw voorzieningen aangevallen die gebruikt worden voor de uitvoer van granen. ,,Productie- en doorvoercomplexen zijn getroffen’', aldus de gouverneur van Odesa. En er klonk vannacht een explosie in Moskou, meldt het Russische persbureau RIA. Volgens burgemeester Sergej Sobjanin raakte een drone een gebouw in aanbouw in het centrum van Moskou. Lees hieronder alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne.