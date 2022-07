Aan vooravond verkiezingen rouwt Japan om moord op oud-premier Abe: ‘Het is een grote schande’

met video Oud-pre­mier Japan Shinzo Abe (67) overleden na aanslag, explosie­ven in woning schutter gevonden

De Japanse oud-premier Shinzo Abe (67) is in het ziekenhuis overleden nadat hij werd neergeschoten tijdens een campagnebijeenkomst in de westelijke Japanse stad Nara. De schutter, de 41-jarige oud-militair Tetsuya Yamagami, is aangehouden en heeft bekend. In zijn woning zijn explosieven aangetroffen, melden lokale media.

