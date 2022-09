Aanblik kist Queen beroert zelfs de harten van verstokte Schotse Republikeinen

met video LIVE | Rouwstoet met kist koningin Elizabeth na zes uur rijden aangekomen in Edinburgh

De kist met de overleden koningin Elizabeth is aangekomen in Edinburg. Langs de route stonden vele duizenden mensen die afscheid namen van de vorstin. Het aanwezige publiek was vrij stil, er werden foto's gemaakt en geapplaudisseerd toen de rouwstoet voorbijreed. Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.

18:42