Aangeschoten zwijn doodt jager bij jachtpartij in Duitsland

Trump twijfelt nog over erkenning Jeruzalem als hoofdstad Israël

3 december De Amerikaanse president Donald Trump is er nog niet over uit of hij Jeruzalem formeel gaat erkennen als hoofdstad van Israël. Dat heeft zijn adviseur en schoonzoon Jared Kushner vandaag gezegd. Ingewijden verwachten dat Trump woensdag met een verklaring komt.