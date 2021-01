Aanhangers Navalny betogen weer massaal voor zijn vrijlating: meer dan duizend arrestaties

Waarnemers spreken over ruim 1000 arrestaties in meerdere steden. Betogers gaan onder meer de straat op in het Russische Verre Oosten. Daar verzamelden zich demonstranten op een plein in de havenstad Vladivostok en op het ijs van de dichtgevroren Amoerbaai. ,,Het verlangen om in een vrij land te leven is groter dan de angst om aangehouden te worden”, zei een 25-jarige student.

Op videobeelden is te zien dat betogers elkaars handen vasthouden en ‘Poetin is een dief’ scanderen op de Amoerbaai, waar het 13 graden vroor. In de Siberische stad Tomsk verzamelden aanhangers van de oppositie zich bij een concerthal. Ze hadden Russische vlaggen meegenomen en riepen “laat hem gaan.”

Ook in Jakoetsk trotseerden betogers ijzige temperaturen. Het was daar 42 graden onder nul toen zich daar tientallen mensen verzamelden. ,,Dit is de eerste keer dat ik naar een protest ben gekomen”, zei een demonstrant die zich Ivan noemde. ,,Ik heb gewoon genoeg van de totale wetteloosheid van de autoriteiten.”

De grootste demonstratie wordt later verwacht in Moskou. Daar wil de oppositie onder meer protesteren bij het gebouw van veiligheidsdienst FSB. De politie heeft meerdere metrostations laten sluiten en begon al voorafgaande aan de demonstratie met het oppakken van actievoerders.

Afgelopen weekend deden tienduizenden Russen mee aan protesten voor de vrijlating van de bekende tegenstander van president Vladimir Poetin. Toen arresteerde de politie duizenden mensen. Inmiddels hebben belangrijke bondgenoten van de Kremlincriticus huisarrest opgelegd gekregen. Een Russische rechter oordeelde vorige week dat Navalni voorlopig blijft vastzitten.

De Russische politicoloog Valeri Solovej voorspelt een snelle aftocht van president Vladimir Poetin. Een door Navalny onthulde video van een exorbitant paleis aan de Zwarte Zee dat volgens hem van Poetin is, moet het bewijs leveren van diens enorme rijkdom en corruptie.

De autoriteiten arresteerden Navalni op 17 januari op een vliegveld in Moskou na zijn terugkeer uit Duitsland. Daar had hij een medische behandeling ondergaan nadat hij in zijn thuisland was vergiftigd met een zenuwgif. De Russische autoriteiten verwijten de politicus dat hij zich in die periode niet heeft gehouden aan de voorwaarden van een voorwaardelijke straf die hem was opgelegd.

