Aanklacht tegen dader aanslag New York

De politie van New York liet vandaag via Twitter weten dat de in Bangladesh geboren Ullah uitgebreide verklaringen heeft afgelegd. De politie wil daarover geen details kwijt.



De verdachte bracht in een ondergrondse gang die de verbinding vormt tussen de grote busterminal Port Authority en het gelijknamige ondergrondse metrostation een pijpbom op zijn lijf tot ontploffing. De man raakte zelf gewond en drie voorbijgangers liepen lichte verwondingen op.



Op de aanslag van gisteren reageerde burgemeester Bill de Blasio: ,,De terroristen zullen niet winnen. We blijven New Yorkers, laten we weer aan het werk gaan."