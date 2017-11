Aanklager eist vrijspraak voor vier verdachten van Decembermoorden

Tibetaanse monnik steekt zichzelf in China in brand

13:49 ,,Wij willen een vrij Tibet'', schreeuwde een Tibetaanse monnik afgelopen zondag, terwijl hij zichzelf in brand stak. De 63-jarige Tenga werd door veiligheidsagenten in de stad Garzê, in de provincie Sechuan, snel gedoofd en weggedragen. Of de monnik zijn daad overleefd heeft, is niet bekend.