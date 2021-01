Aanklagers: Aanhangers Trump wilden politici doden in Capitool

Chansley maakte deel uit van de groep die het Capitool binnendrong toen daar de uitslag werd goedgekeurd van de presidentsverkiezingen. Justitie meldt in rechtbankdocumenten dat de kleurrijke ‘sjamaan’ daar een briefje achterliet voor vicepresident Mike Pence met de tekst: “Het is een kwestie van tijd. Gerechtigheid komt eraan.”

Tijdens het onderzoek van de autoriteiten zou ook bewijs naar zijn gekomen dat relschoppers “van plan waren gekozen functionarissen gevangenen te nemen en te vermoorden”. Dat zou onder meer blijken uit de “woorden en daden” van Chansley, die door justitie wordt omschreven als een drugsgebruiker die vermoedelijk psychische problemen heeft en vluchtgevaarlijk is. Daarom willen aanklagers dat hij vast blijft zitten.

“Chansley heeft openlijk gesproken over zijn geloof dat hij een alien is. Een hoger wezen dat hier op aarde is om naar een andere realiteit door te reizen”, schrijven aanklagers. Die verdenken de dertiger onder meer van deelname aan een “opstand” om de regering omver te werpen. Amerikaanse media berichten dat Chansley zich na de rellen zelf heeft gemeld bij de FBI.