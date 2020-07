Aanklagers: vluchtgevaarlijke assistent Epstein moet vast blijven zitten

UpdateDe Amerikaanse autoriteiten willen dat Epstein-vertrouwelinge Ghislaine Maxwell (58) voorlopig vast blijft zitten. Anders is de kans groot dat ze op de vlucht slaat, blijkt uit rechtbankdocumenten. Maxwell werd eerder vandaag gearresteerd door de FBI op verdenking van betrokkenheid bij de zedendelicten van Jeffrey Epstein, die in augustus vorig jaar uit het leven stapte in zijn cel.

Ghislaine Maxwell (58), dochter van mediatycoon Robert Maxwell, werd in New Hampshire gearresteerd door de FBI en is overgebracht naar een cel in New York, waar ze later vandaag wordt voorgeleid. Ze beschikt volgens aanklagers over drie paspoorten en heeft ,,geen enkele reden” om in de VS te blijven. Ze kan daar veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van 35 jaar omdat ze Epstein zou hebben geholpen bij het ronselen van jonge vrouwen voor het misbruik, aldus meerdere vermeende slachtoffers. Zij zou de leiding hebben gehad over het ronselnetwerk en hebben meegedacht hoe de meisjes het beste gelokt konden worden.

De ex-vriendin en vertrouwelinge van de miljonair verdween uit beeld na Epsteins arrestatie in juli vorig jaar. De vrouw heeft zich volgens de autoriteiten schuilgehouden in New England. Maxwell zou in december een pand hebben gekocht in die Amerikaanse staat. Ze probeerde daarbij kennelijk haar identiteit verborgen te houden. Het is nog onduidelijk hoe de autoriteiten haar op het spoor zijn gekomen. Justitie vindt het onvoldoende om Maxwell de komende tijd elektronisch huisarrest op te leggen. Ze zou het apparaat dat wordt gebruikt om haar locatie te controleren kunnen verwijderen.

Zes aanklachten

Er liggen zes aanklachten tegen Maxwell, waaronder het ronselen van minderjarigen voor het uitvoeren van seksuele handelingen, het plannen daarvan en vervoeren van meisjes. Dat begon allemaal in 1994, volgens justitie. ,,En in sommige gevallen deed Maxwell mee aan het misbruik van de minderjarigen”, schrijven de aanklagers. Als vertrouwelinge van Epstein benaderde Maxwell de slachtoffers en zette hen onder druk. Ook wordt ze verdacht van het meermaals plegen van meineed, door vol te houden niets te weten van Epsteins misbruik.



Epstein (toen 66) werd vorig jaar opgepakt op verdenking van misbruik van talloze minderjarige vrouwen in Florida en New York. Hij pleegde in augustus zelfmoord in zijn cel, in afwachting van zijn proces. Eerder werd hij in Florida al veroordeeld voor kindermisbruik.



Prins Andrew

Een van de slachtoffers, Virginia Giuffre, verklaarde in een omstreden interview met NBC News dat ze ook door de Britse prins Andrew, een vriend van Epstein, op 17-jarige leeftijd gedwongen zou zijn tot seks. De prins ontkende dat in een interview met de BBC ‘absoluut en categorisch’. Hij kan zich naar eigen zeggen de veelbesproken en intieme foto van hem en Giuffre, gemaakt voor Epstein, niet herinneren.

De Amerikaanse justitie benadrukte na de arrestatie van Maxwell ook de Britse prins te willen spreken in de Epstein-zedenzaak. Een aanklager in New York zegt graag van zijn verklaring te willen profiteren. Ze zegt het toe te juichen als prins Andrew komt om ,,met ons te praten”.

Andrew, zoon van de Britse koningin Elizabeth, had nauwe banden met Epstein. Een maand geleden had het Amerikaanse ministerie van Justitie al een claim ingediend om hem te ondervragen, maar ook gesteld dat Andrew niet aan de Verenigde Staten zal worden uitgeleverd.

Virginia Giuffre © AP Prins Andrew ligt al jaren onder vuur door zijn vriendschap met Epstein. Naar aanleiding van alle recente commotie legde hij zijn koninklijke taken neer.

Bewaking

Epstein, die altijd vol heeft gehouden onschuldig te zijn, werd vanwege de kans op zelfdoding extra in de gaten gehouden in zijn cel. Dat hij desondanks toch zijn eigen leven zou hebben genomen, kan rekenen op gefronste wenkbrauwen. Zo bleken camera's naderhand kapot te zijn en letten de bewakers volgens het Openbaar Ministerie niet goed op. Ze zouden geslapen of op internet gezeten hebben, terwijl ze op Epstein hadden moeten letten.

Twee bewakers werden opgepakt op verdenking van vervalsing van het bewakingslogboek. Zij hadden Epstein elk half uur moeten controleren, maar zouden dat niet gedaan hebben. Na diens dood zouden de bewakers de gegevens hebben aangepast.

Epstein werd in 2008 al eens veroordeeld voor gedwongen prostitutie. Hij werd toen ook verdacht van het misbruiken van tientallen meisjes. Uiteindelijk sloot hij een deal met justitie, waarmee hij een mogelijke levenslange celstraf ontliep. Uiteindelijk zat hij ‘slechts’ dertien maanden vast.

De FBI onderzocht na Epsteins dood diens privé-eiland waar het misbruik zou hebben plaatsgevonden: