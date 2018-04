Aanklagers vragen levenslang in hoger beroep tegen Karadzic

VN-ge­zant: Raketaan­val Syrië loste niets op, nieuwe ramp dreigt

17:22 De raketaanval van Amerika, Frankrijk en Groot-Brittannië op chemische installaties in Syrië heeft de strijdende partijen geen stap dichter bij een politieke oplossing gebracht. Bovendien dreigt nu een grote humanitaire ramp in Idlib, de laatste provincie in Noordwest-Syrië die nog steeds buiten de controle van het bewind in Damascus valt.