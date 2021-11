Aanrander meisje (12) die geen ‘huid-op-huidcontact’ had, moet alsnog cel in van Indiase hoogste rechter

Het Hooggerechtshof in India heeft een omstreden vonnis vernietigd, waarbij een man was vrijgesproken van aanranding van een 12-jarig meisje. De man had de borst van het meisje betast, maar was niet veroordeeld omdat er geen sprake zou zijn van huid-op-huidcontact. ,,Absurd’', oordeelt de hoogste rechter nu.

De 39-jarige man werd in december 2016 beschuldigd van het betasten van het meisje. Volgens de moeder van het kind had hij haar dochter naar zijn huis gelokt. Daar raakte hij door de pyjama heen haar borst aan en probeerde hij haar pyjamabroek uit te trekken.



Een strenge Indiase wet (Pocso) tegen seksueel misbruik van kinderen stelt ‘aanraking’ en ‘fysiek contact’ strafbaar. De rechtbank veroordeelde de man daarom aanvankelijk tot een gevangenisstraf van drie jaar. Maar een vrouwelijke rechter van het gerechtshof in Mumbai sprak de man in januari van dit jaar vrij. Ze oordeelde dat de hand drukken op de borst zonder het topje te verwijderen geen ‘aanranding’ was, omdat er geen sprake was van huid-op-huidcontact’.

Gevaarlijk precedent

Die uitspraak veroorzaakte een storm van protest in India. Er verschenen petities en kinderrechtenactivisten en juridische deskundigen noemden de vrijspraak ‘aanstootgevend en onaanvaardbaar’. Ze vreesden dat de rechter een ‘gevaarlijk precedent’ schiep. Het zou kunnen leiden tot een verhoogd risico op uitbuiting.

Ook zouden kinderen door de vrijspraak ontmoedigd worden seksueel misbruik te melden, wat funest is in een land waar jaarlijks tienduizenden meldingen zijn van aanranding of verkrachting van kinderen. Vorig jaar registreerden de autoriteiten 43.000 overtredingen van de Posco-wet: gemiddeld één zaak per 12 minuten. Volgens deskundigen liggen de werkelijke aantallen nog veel hoger omdat veel gevallen van misbruik niet worden gemeld, zeker wanneer de dader een familielid of bekende is.

Operatiehandschoenen

Critici stapten naar het Hooggerechtshof. De Indiase procureur-generaal Venugopal betoogde vandaag op de zitting dat huid-op-huidcontact volgens de wet geen ‘noodzakelijk onderdeel’ is van een misdrijf als aanranding. ,,Als iemand morgen een paar operatiehandschoenen draagt ​​en het hele lichaam van een vrouw betast, zal hij volgens dit vonnis niet worden gestraft voor aanranding. Dit is een schandalig vonnis”, zei Venugopal volgens The Indian Express.

De hoogste rechter stelt hen in het gelijk. Die stelt dat rechters moeten kijken naar de seksuele bedoelingen van een verdachte en niet naar de vraag of er sprake was van ‘huid-op-huidcontact’. ,,Dat zou een beperkte en pedante interpretatie van die wetsbepaling zijn’', stelt het Hooggerechtshof in het vonnis volgens de juridische nieuwssite LiveLaw.

Rechter Bela Trivedi gaf haar collega van het gerechtshof een harde tik op de vingers. Ze stelde dat die met de vrijspraak ‘zonder enig gevoel’ seksueel misbruik had gelegitimeerd. ,,Dat is een absurde situatie’', aldus de rechter. ,,Het doel van deze wet kan niet zijn dat daders door de mazen heen glippen.’'

De dader moet nu alsnog zijn celstraf van drie jaar uitzitten.

