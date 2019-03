Aanslag Christchurch is het Parijs van Down Under

Het idee dat eenieder die hard werkt en zich aan de regels houdt recht heeft op een eerlijke kans, is diepgeworteld in de Australische en Nieuw-Zeelandse cultuur. Ook vluchtelingen die met succes asiel hebben gevonden in Nieuw-Zeeland worden doorgaans snel als volwaardige landgenoten gezien. De moslimgemeenschap in Nieuw-Zeeland is klein en dat nu vanuit rechts-extremistische hoek een aanslag is gepleegd op een moskee, druist in tegen alles waar Nieuw-Zeelanders voor staan.



Deze bloedige aanslag in het normaal zo vredelievende Nieuw-Zeeland komt hard aan: de stemming doet denken aan de verslagenheid die in Europa heerste na de aanslagen in Parijs. Nieuw-Zeelanders zijn bang dat het land, met bijna vijf miljoen inwoners, met dit geweld een deel van haar onschuld is verloren. De tv-zenders in Australië zenden non-stop nieuws uit over de aanslag en waar de toon op de Australische tv doorgaans luchtig is, vallen nu geregeld stiltes.



De oproep klinkt om het ‘manifest’ van de vermoedelijke schutter (een mengelmoes van racistische en islamofobe beweringen doorspekt met referenties aan online cultuur) niet verder te verspreiden. Juist nu willen de Nieuw-Zeelanders koste wat kost voorkomen dat de haat die van de aanslag uitgaat nog verder voet aan de grond krijgt. Groot is dan ook de verontwaardiging over een populistische Australische senator die in een reactie op de aanslag onomwonden wees op de angst die immigratie zou veroorzaken.