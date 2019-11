Aanslag Londen: ‘dader was veroordeelde terrorist met enkelband’

UPDATE / VIDEOBij een vermoedelijke terreuraanslag in Londen zijn vanmiddag om 15 uur twee mensen doodgestoken, ook raakten drie voorbijgangers gewond. De politie schoot daarna de dader dood. De man bleek een nepbom om zijn lichaam te hebben gebonden. Volgens The Times gaat het om een eerder veroordeelde terrorist die vrij was, maar wel een enkelband zou hebben gedragen.

De identiteit van de dader en het exacte motief is nog niet bekend, wel zeggen de autoriteiten dat zijn aanval begon bij Fishmonger's Hall, aan de voet van London Bridge. Waar hij precies zijn slachtoffers neerstak is nog niet duidelijk, wel dat hij uiteindelijk op de brug werd overmeesterd. De politie was binnen vijf minuten ter plaatse.

Enkelband

De Britse krant The Times meldt dat de man al eerder veroordeeld was voor ‘een aan terrorisme gerelateerd misdrijf', maar inmiddels weer op vrije voeten was. Hij droeg nog wel een enkelband. De man zou aanwezig zijn geweest bij een bijeenkomst over ‘rehabilitatie van gevangenen’ in Fishmonger's Hall en daar hebben gedreigd het gebouw op te blazen. Persbureau AP meldt van een inlichtingenbron gehoord te hebben dat de man banden had met islamitische terreurgroepen.

Op videobeelden (zie boven) is te zien dat er een man op de stoep op de brug ligt. Hij wordt overmeesterd door omstanders en meerdere gewapende agenten en verzet zich daarbij. Een van die omstanders zou daarbij een slagtand van een narwal (een tandwalvis) hebben gebruikt, die hij van een restaurant in de buurt van de muur had gehaald.

Nadat de man is overmeesterd loopt een andere omstander weg met een groot mes, dat waarschijnlijk van de verdachte is geweest. Ook trekt de politie op een zeker moment omstanders van de verdachte af. Dat is mogelijk het moment dat ze zien dat de man een ‘bom’ op zijn lichaam draagt.

Een ooggetuige zegt tegen Sky News dat er ‘een grote worsteling was'. ,,Daarna kwam de politie erbij.” Toen de man op de grond lag en agenten en omstanders ruimte hadden gemaakt, zouden de schoten zijn afgevuurd.

Twee doden en meerdere gewonden

De politie bevestigt dat de verdachte is neergeschoten en daarna is overleden. ,,We behandelen de zaak als een terreurdaad", zei een woordvoerder aan het begin van de avond tijdens een persconferentie. Een van de redenen daarvoor is dat de neergeschoten man een nepbom om zijn middel had gebonden, zo werd tijdens de persconferentie bekend.

De autoriteiten melden dat er twee mensen zodanig gewond raakten dat ze zijn overleden. Ook drie andere toevallige voorbijgangers raakten gewond, zij liggen in het ziekenhuis.

De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, zegt dat het om een ‘geïsoleerd incident gaat'. ,,Er wordt niet naar andere verdachten gezocht.” Hij sprak ook over ‘adembenemend heldendom’ van de omstanders die de man overmeesterden. ,,Zij renden naar het gevaar toe terwijl ze niet wisten wat hen te wachten stond.” De politie roept getuigen op beelden en video's van het incident aan de opsporingsdiensten te overhandigen.

Volledig scherm De politie heeft in Londen een man neergeschoten na een steekpartij op de London Bridge. De man ligt rechts aan het begin van de brug. © AFP

Aanslag in 2017

In juni 2017 was de London Bridge het doelwit van een aanslag, waarna drie daders met een busje op voetgangers inreden. Daarna reden ze door naar een uitgaanscentrum net na de brug, waar ze uitstapten en vervolgens mensen aanvielen. Er vielen acht doden.

Premier Boris Johnson ging vanwege het incident terug naar zijn ambtswoning aan Downing Street nr. 10 om zich te laten informeren. Hij meldde 's avonds dat ‘het terreurincident zo goed als afgesloten is'.

Burgemeester Khan reageerde met een statement: ,,We moeten, en zullen, vastberaden zijn om sterk en verenigd te blijven tegen terrorisme. Degenen die ons willen aanvallen en verdelen zullen daar niet in slagen.”

Volledig scherm Publiek wordt geëvacueerd bij de London Bridge. © AP