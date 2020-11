Aanslag Wenen leidt tot heftige kritiek: ‘Deze aanslag had voorkomen kunnen worden’

Schutter Kujtim Fejzulai was een moslimextremist en ook bekend bij de Oostenrijkse politie. Hij was eerder veroordeeld omdat hij had geprobeerd zich aan te sluiten bij Islamitische Staat (IS) in Syrië. In december 2019 was hij echter vervroegd vrijgelaten na goed gedrag en het volgen van een deradicaliseringsprogramma. Maar inmiddels is duidelijk dat Fejzulai de boel in de maling nam. Met een auto die op naam stond van de moeder van een geestverwant probeerde hij in juli vorig jaar al in buurland Slowakije magazijnen te kopen voor een AK-47 (kalasjnikov).



Herbert Kickl, voormalig minister van Binnelandse Zaken en woordvoerder van de populistische DPÖ was vanochtend tijdens een speciale zitting in het Oostenrijkse parlement woedend over hoe slordig er was is omgegaan met Slowaakse informatie over Fezjulai’s munitiereis. ,,Deze aanslag had voorkomen kunnen worden”, aldus Kickl.



Verschillende politieke partijen uitten harde kritiek over onder meer het miskleunen door verschillende instanties, onder andere ook de reclassering. Niemand doorzag het gedrag van Fejzulai. Die leek gederadicaliseerd, maar werd plots wereldnieuws toen hij vorige week op zes verschillende plaatsen in de hoofdstad Wenen vier mensen doodschoot en nog eens twintig anderen verwondde voordat de politie hem kon uitschakelen. Minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer erkende woensdag dat de eigen BVT afgelopen zomer was getipt door collega’s van de Slowaakse inlichtingendienst. ,,Er ging blijkbaar iets mis met de communicatie in de volgende stappen”, aldus Nehammer die inmiddels een motie van wantrouwen aan zijn broek heeft. De minister heeft een onderzoekscommissie in het leven geroepen om te kijken waar en waarom het mis ging. Vice-kanselier Werner Kogler ging verder en zei dat het tijd was voor een drastische reorganisatie van de inlichtingendienst BVT.