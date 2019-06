Aansteker van Belgisch café helpt bij oplossing moordzaak

Jungle Wie vermoordde gijzelaar Ewold Horn? Filipijnse leger houdt vol: de terroris­ten

3 juni Werd de Nederlandse gijzelaar Ewold in de Filipijnse jungle vermoord door de terroristen van Abu Sayyaf of door legerkogels? ,,Het was Abu Sayyaf”, zegt luitenant-kolonel Gerry Besana tegen deze site. Ook zegt hij: ,,Ewold Horn was hun laatste gijzelaar. Niets staat ons nu in de weg om alles te doen om het gebied helemaal in handen te nemen.”