Aanval op Russische marinebasis: schip dreigt te zinken na voltreffer zeedrone

Man overleden en dochter zwaarge­wond na wegwaaien springkas­teel in Frans waterpark

Door een windstoot is een opblaasbaar springkasteel in een Frans pretpark weggewaaid en is een vader met zijn 3-jarige dochter 50 meter door de lucht geslingerd. Beiden werden in kritieke toestand naar een ziekenhuis in het 40 kilometer verderop gelegen Marseille vervoerd. De vader (35) is daar overleden.